Шейк, Свейнпоул і Смоллс приміряли купальники і знялися в апетитному відео

Шейк, Свейнпоул і Смоллс приміряли купальники і знялися в апетитному відео

Кендіс Свейнпоул успішно розвиває свій бренд купальників і пляжного одягу Tropic of C.

В Instagram південноафриканська модель поділилася роликом, який недавно вони знімали в компанії 32-річної Джоан Смоллс і 35-річної Ірини Шейк на пляжі. Моделі на чолі з 32-річною Свейнпоул влаштували спекотний показ в крихітних бікіні на шнурках, щоб просувати нову лінійку Кендіс Tropic Of C в партнерстві з Revolve.

"Взяла моїх подруг в пригоду для запуску капсульної колекції @tropicofc з @revolve revolvearoundtheworld, і ми чудово провели час!", — підписала кадри зі знімань Кендіс в Instagram.

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Дівчата демонструють в ролику свої ідеальні фігури в різних купальниках. У кожної з них свої форми і всі красуні мають приголомшливий вигляд.

Ірина Шейк, нагадаємо, і сама днями постила в блогу нові кадри, де позує на пляжі в самих білих стрингах і топлес, а також в чоботях від бренду @tamaramello, з яким співпрацює.

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