Шкіряне пальто vs об’ємна шуба: Синтія Еріво продемонструвала два стильних образи, які ви захочете повторити

Синтія Еріво / © Getty Images

Реклама

Синтія Еріво зараз активно займається промотуром фантастичної пригоди «Wicked: Чародійка. Частина 2», у якій вона зіграла роль зеленошкірої Ельфаби. Тож акторка часто потрапляє до об’єктивів папараці, демонструючи свої модні експерименти.

Цього разу Еріво з’явилася у Нью-Йорку одразу у двох стильних образах total black.

Спочатку акторка вийшла у світ у шкіряному довгому пальті з еполетами і широкими лацканами, водолазці з високим коміром і шкіряній довгій спідниці. Аутфіт вона доповнила темно-сірою лакованою сумкою Bayswater Tote від Mulberry і чорними туфлями на прозорій екстремально високій платформі і підборах.

Реклама

Синтія Еріво / © Getty Images

У Синтії був макіяж із чорними стрілками, сережки з діамантами у вухах, каблучки на руках. А ще вона оновила манікюр — тепер він у неї блискучий і помаранчево-лавандовий.

Інший аутфіт Еріво складався з об’ємної волохатої шуби, светра з високою горловиною і відкритим животом та довгої кількашарової спідниці зі складками і рюшами.

Синтія Еріво / © Getty Images

Акторка поєднала вбрання з чорною сумкою і була взута у ті самі туфлі на прозорих платформах. Вона зробила мейкап із пишними віями і завершила лук розкішними прикрасами з квітами.