ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Шкіряне пальто vs об’ємна шуба: Синтія Еріво продемонструвала два стильних образи, які ви захочете повторити

38-річна акторка показалася у двох гарних образах total black.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Синтія Еріво

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво зараз активно займається промотуром фантастичної пригоди «Wicked: Чародійка. Частина 2», у якій вона зіграла роль зеленошкірої Ельфаби. Тож акторка часто потрапляє до об’єктивів папараці, демонструючи свої модні експерименти.

Цього разу Еріво з’явилася у Нью-Йорку одразу у двох стильних образах total black.

Спочатку акторка вийшла у світ у шкіряному довгому пальті з еполетами і широкими лацканами, водолазці з високим коміром і шкіряній довгій спідниці. Аутфіт вона доповнила темно-сірою лакованою сумкою Bayswater Tote від Mulberry і чорними туфлями на прозорій екстремально високій платформі і підборах.

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво / © Getty Images

У Синтії був макіяж із чорними стрілками, сережки з діамантами у вухах, каблучки на руках. А ще вона оновила манікюр — тепер він у неї блискучий і помаранчево-лавандовий.

Інший аутфіт Еріво складався з об’ємної волохатої шуби, светра з високою горловиною і відкритим животом та довгої кількашарової спідниці зі складками і рюшами.

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво / © Getty Images

Акторка поєднала вбрання з чорною сумкою і була взута у ті самі туфлі на прозорих платформах. Вона зробила мейкап із пишними віями і завершила лук розкішними прикрасами з квітами.

/ © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie