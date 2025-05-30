ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Шкіряні чоботи до стегна від Saint Laurent: новий модний тренд серед відомих чоловіків

Цей дизайн, розроблений Ваккарелло, наробив багато галасу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Бред Пітт, Педро Паскаль та Александр Скарсгард

Бред Пітт, Педро Паскаль та Александр Скарсгард / фото: Nathaniel Goldberg для GQ; Associated Press

Зазвичай чоловічі образи для червоних доріжок та глянців залишаються непоміченими, проте після того, як видання GQ опублікувало новий зухвалий фотосет Бреда Пітта, стало очевидно — у світі чоловічої моди з’явився новий тренд.

Актор позував на знімку в зухвалих чорних чоботях-рибалки зі шкіри від Saint Laurent. Вартість такої пари 4500 доларів.

Бред Пітт / фото: Nathaniel Goldberg для GQ

Бред Пітт / фото: Nathaniel Goldberg для GQ

Бред Пітт / фото: Nathaniel Goldberg для GQ

Бред Пітт / фото: Nathaniel Goldberg для GQ

Однак відомий актор не єдина зірка, яка обрала ці чоботи, розроблені модельєром Ентоні Ваккарелло. Також цю пару до Пітта носили Педро Паскаль та Александр Скарсгард, чим викликали фурор.

24 березня Паскаль з’явився у високих чоботях на червоній доріжці прем’єри другого сезону серіалу «Останні з нас» у Лос-Анджелесі.

Педро Паскаль / © Associated Press

Педро Паскаль / © Associated Press

А ось зовсім нещодавно Скарсгард привернув до себе загальну увагу на червоній доріжці Каннського кінофестивалю під час світової прем’єри фільму «Орли Республіки». Шведський актор став головним модником кінофестивалю.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie