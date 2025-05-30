Шкіряні чоботи до стегна від Saint Laurent: новий модний тренд серед відомих чоловіків

Бред Пітт, Педро Паскаль та Александр Скарсгард / фото: Nathaniel Goldberg для GQ; Associated Press

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Зазвичай чоловічі образи для червоних доріжок та глянців залишаються непоміченими, проте після того, як видання GQ опублікувало новий зухвалий фотосет Бреда Пітта, стало очевидно — у світі чоловічої моди з’явився новий тренд.

Актор позував на знімку в зухвалих чорних чоботях-рибалки зі шкіри від Saint Laurent. Вартість такої пари 4500 доларів.

Бред Пітт / фото: Nathaniel Goldberg для GQ

Бред Пітт / фото: Nathaniel Goldberg для GQ

Однак відомий актор не єдина зірка, яка обрала ці чоботи, розроблені модельєром Ентоні Ваккарелло. Також цю пару до Пітта носили Педро Паскаль та Александр Скарсгард, чим викликали фурор.

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24 березня Паскаль з’явився у високих чоботях на червоній доріжці прем’єри другого сезону серіалу «Останні з нас» у Лос-Анджелесі.

Педро Паскаль / © Associated Press

А ось зовсім нещодавно Скарсгард привернув до себе загальну увагу на червоній доріжці Каннського кінофестивалю під час світової прем’єри фільму «Орли Республіки». Шведський актор став головним модником кінофестивалю.

Александр Скарсгард / © Associated Press