- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 34
- Час на прочитання
- 1 хв
Шкіряні чоботи до стегна від Saint Laurent: новий модний тренд серед відомих чоловіків
Цей дизайн, розроблений Ваккарелло, наробив багато галасу.
Зазвичай чоловічі образи для червоних доріжок та глянців залишаються непоміченими, проте після того, як видання GQ опублікувало новий зухвалий фотосет Бреда Пітта, стало очевидно — у світі чоловічої моди з’явився новий тренд.
Актор позував на знімку в зухвалих чорних чоботях-рибалки зі шкіри від Saint Laurent. Вартість такої пари 4500 доларів.
Однак відомий актор не єдина зірка, яка обрала ці чоботи, розроблені модельєром Ентоні Ваккарелло. Також цю пару до Пітта носили Педро Паскаль та Александр Скарсгард, чим викликали фурор.
24 березня Паскаль з’явився у високих чоботях на червоній доріжці прем’єри другого сезону серіалу «Останні з нас» у Лос-Анджелесі.
А ось зовсім нещодавно Скарсгард привернув до себе загальну увагу на червоній доріжці Каннського кінофестивалю під час світової прем’єри фільму «Орли Республіки». Шведський актор став головним модником кінофестивалю.