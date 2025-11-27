ТСН у соціальних мережах

Шкіряний тренч — це стильно і незвично: Розі Гантінгтон-Вайтлі з’явилася на публіці

Відома модель продемонструвала новий майстерклас зі стилю.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

У Лондоні у фешенебельному готелі Claridge’s відбулася вечірка з нагоди відкриття різдвяної ялинки авторства креативного директора бренду Burberry Деніела Лі. На заході зібралися амбасадори бренду, серед яких була і відома модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Модель була з ніг до голови вдягнена в речі від Burberry. Зокрема вона поєднала жовтий картатий костюм зі шкіряним тренчем, а також туфлями в клітинку і невеликою сумкою з короткими ручками. Макіяж і зачіска Розі були як завжди ідеальні — волосся 38-річна зірка вклала в легкі хвилі — одну з трендових зачісок цього року. Завершальним штрихом аутфіту стали золоті прикраси Tiffany & Co.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі — давня прихильниця бренду Burberry і регулярно також з’являється на його модних показах. Під час Тижня моди в Лондоні, що відбувався у столиці Великої Британії від 18 до 22 вересня, Розі з’явилася на публіці у вбранні, яке випромінювало елегантність, а також розкіш, — темно-синьому шкіряному тренчі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

