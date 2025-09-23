Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі затьмарила всіх на показі Burberry під час Тижня моди в Лондоні, що минув у столиці Великої Британії від 18 до 22 вересня. Вона з’явилася на публіці у вбранні, що випромінює елегантність, а також розкіш.

Супермодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret носила шкіряний тренч завдовжки до підлоги, який вона доповнила зав’язаним поясом на талії, а також масивними темними сонцезахисними окулярами та штанами темно-синього кольору, що зовсім трішечки визирали з подолу її верхнього одягу. Трохи вирізнялося з ансамблю взуття моделі, адже вона взула темно-бордові гостроносі туфлі. Волосся Розі розпустила, зробила улюблений легкий макіяж і одягла кілька лаконічних прикрас.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Також на показ Burberry завітала світська левиця і відома модниця Нікі Гілтон. Вона одягла ідеальне осіннє вбрання, що пасуватиме для багатьох випадків: робочих буднів, зустрічі з подругами або прогулянки осіннім містом, — мініспідницю у поєднанні з тренчем, топом і щільними колготками.

Нікі Гілтон / © Getty Images