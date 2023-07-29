Шкодує про це: Кайлі Дженнер вперше розповіла, що робила пластику грудей

25-річна модель, бізнеследі та зірка реаліті Кайлі Дженнер зробила пластику грудей шість років тому, але тільки зараз публічно зізналася у цьому.

Кайлі зізналася, що коли їй було 19 років, вона зробила пластику грудей та збільшила їх. Про це дівчина розповіла в останньому епізоді The Kardashians і пояснила, що вона лягла під ніж, перш ніж народити свою першу дитину, дочку Стормі, якій зараз п'ять років.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Однак зараз Дженнер жалкує про тодішнє своє рішення.

"У мене були красиві груди, натуральні, просто чудові, ідеального розміру, ідеальні в усьому. Я просто хочу, щоб я ніколи не збільшувала їх від самого початку. Я б порекомендувала всім, хто думає про це, почекати до народження дітей", — заявила Кайлі.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Кайлі Дженнер також розповіла, що відколи вона стала мамою, вона змінила своє ставлення до своєї зовнішності і зізналася, що була б спустошена, якби її дочка Стормі захотіла піти її стопами, пише Daily Mail.

"У мене є дочка, я була б убита горем, якби вона захотіла змінити своє тіло у 19 років", — додала вона. "Вона найкрасивіша на світі, я хочу бути найкращою мамою і найкращим прикладом для неї. Хотіла б я бути нею і робити все по-іншому, тоді б я нічого не чіпала", — говорить Кайлі зараз.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Також Кайлі збільшувала губи, але результатом цієї роботи вона, схоже, залишилася задоволеною.

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