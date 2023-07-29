Шкодує про це: Кайлі Дженнер вперше розповіла, що робила пластику грудей

25-річна модель, бізнеследі та зірка реаліті Кайлі Дженнер зробила пластику грудей шість років тому, але тільки зараз публічно зізналася у цьому.
Кайлі зізналася, що коли їй було 19 років, вона зробила пластику грудей та збільшила їх. Про це дівчина розповіла в останньому епізоді The Kardashians і пояснила, що вона лягла під ніж, перш ніж народити свою першу дитину, дочку Стормі, якій зараз п'ять років.
Однак зараз Дженнер жалкує про тодішнє своє рішення.
"У мене були красиві груди, натуральні, просто чудові, ідеального розміру, ідеальні в усьому. Я просто хочу, щоб я ніколи не збільшувала їх від самого початку. Я б порекомендувала всім, хто думає про це, почекати до народження дітей", — заявила Кайлі.
Кайлі Дженнер також розповіла, що відколи вона стала мамою, вона змінила своє ставлення до своєї зовнішності і зізналася, що була б спустошена, якби її дочка Стормі захотіла піти її стопами, пише Daily Mail.
"У мене є дочка, я була б убита горем, якби вона захотіла змінити своє тіло у 19 років", — додала вона. "Вона найкрасивіша на світі, я хочу бути найкращою мамою і найкращим прикладом для неї. Хотіла б я бути нею і робити все по-іншому, тоді б я нічого не чіпала", — говорить Кайлі зараз.
Також Кайлі збільшувала губи, але результатом цієї роботи вона, схоже, залишилася задоволеною.
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