Йшла на шопінг: Анджеліну Джолі знову помітили у Нью-Йорку біля люксових магазинів

Зірка практично повторила образ, який одягала на день раніше.
Американська суперзірка Анджеліна Джолі потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли вийшла зі свого автомобіля та у супроводі охорони прямувала на шопінг у районі Сохо, де велика кількість брендових магазинів.
Зірка була одягнена у класичну чорну сукню без рукавів та у чорні туфлі-човники. У руці вона несла бежевий тренч, а також велику білу сумку з короткими ручками.
Образ Анджеліни доповнювали сонцезахисні окуляри, легкий макіяж та кілька досить лаконічних прикрас: діамантові сережки, каблучка на пальці та золотий браслет.
Що саме купала зірка чи це був суто робочий візит - невідомо, але у місті вона проводить уже кілька днів і не сама, а з дітьми, оскільки кількома днями раніше Джолі сфотографували із сином Паком та дочкою Захарою. Образ того разу у акторки був практично такий самий.
Читайте також:
- Сукня-мем Анджеліни Джолі: що відомо про розкішне вбрання від Versace, яке зірка одягала на "Оскар"
- З новим кольором волосся та в розкішній сукні: красива Анджеліна Джолі відвідала захід у Білому домі
- Що подивитися: 5 фільмів з Анджеліною Джолі