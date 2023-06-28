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Йшла на шопінг: Анджеліну Джолі знову помітили у Нью-Йорку біля люксових магазинів

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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915
Час на прочитання
1 хв
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Йшла на шопінг: Анджеліну Джолі знову помітили у Нью-Йорку біля люксових магазинів

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Зірка практично повторила образ, який одягала на день раніше.

Американська суперзірка Анджеліна Джолі потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли вийшла зі свого автомобіля та у супроводі охорони прямувала на шопінг у районі Сохо, де велика кількість брендових магазинів.

Зірка була одягнена у класичну чорну сукню без рукавів та у чорні туфлі-човники. У руці вона несла бежевий тренч, а також велику білу сумку з короткими ручками.

Образ Анджеліни доповнювали сонцезахисні окуляри, легкий макіяж та кілька досить лаконічних прикрас: діамантові сережки, каблучка на пальці та золотий браслет.

Анджеліна Джолі / © Getty Images
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Що саме купала зірка чи це був суто робочий візит - невідомо, але у місті вона проводить уже кілька днів і не сама, а з дітьми, оскільки кількома днями раніше Джолі сфотографували із сином Паком та дочкою Захарою. Образ того разу у акторки був практично такий самий.

Анджеліна Джолі із сином / © Getty Images
Анджеліна Джолі із сином / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
915
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