Шла за руку із синами від скандального Жерара Піке: Шакіру сфотографували у Нью-Йорку

У перервах між робочими зустрічами вона намагається проводити більше часу з дітьми.
46-річну Шакіру помітили у Нью-Йорку з синами Міланом та Сашою, коли вони йшли вулицею. Співачка тримала дітей за руки і була в піднесеному настрої.
Знімки сім'ї зробили незадовго до появи попспівачки на "Нічному шоу з Джиммі Фелоном", де вона вперше виконає свій хіт TQG. Згідно з Daily Mail, 46-річна суперзірка повела своїх хлопчиків відвідати магазин солодощів M&M'S World на Таймс-сквер.
На Шакірі того дня були шкіряні штани, чорна футболка та шуба на блискавці. Також вона одягла кеди на високій підошві, кепку, а ось через плече у неї висіла сумка від скандального бренду Balenciaga, який зовсім нещодавно звинуватили у пропаганді педофілії.
Днем раніше вона також потрапила під приціл папараці, але вже в гламурній куртці та кепці у троянди від Dolce & Gabbana, які поєднала з широкими дірявими джинсами, сонцезахисними окулярами та кедами. Зірка знову йшла з синами на прогулянку містом.
Нагадаємо, що влітку минулого року Шакіра розійшлася з футболістом Жераром Піке після 12 років стосунків. Причиною стала зрада Жерара.
Читайте також:
- Шанувальники обурені: нова дівчина Жерара Піке станцювала перед камерою в одному бікіні під пісню Шакіри
- Шакіра збирається позиватися на Жерара Піке: що трапилося
- Після розриву з Піке: Шакіру сфотографували у машині швидкої допомоги, співачка пояснила причину