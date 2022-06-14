Шлюбний контракт був: стало відомо, у скільки оцінили статки Брітні Спірс перед весіллям

Шлюбний контракт був: стало відомо, у скільки оцінили статки Брітні Спірс перед весіллям

Нещодавно ми тішилися за Брітні Спірс, яка нарешті вийшла заміж за Сема Асгарі, з яким перебувала у стосунках від 2016 року. А тепер розповідаємо про їхній шлюбний договір, який Сему довелося підписати перед весіллям.

Відомо, що шлюбний договір підписали за кілька тижнів до самого весілля, яке відбулося 10 червня в будинку Брітні в Лос-Анджелесі.

Джерела, близькі до пари, розповіли виданню TMZ, що Брітні та Сем уклали контракт, згідно з яким Асгарі не отримає жодного центу у разі розлучення зі Спірс.

Статки попспівачки оцінюються в 60 мільйонів доларів. А в лютому 2022 року видання PageSix повідомило, що після тривалої боротьби видавництво Simon & Schuster уклало контракт на мемуари попзірки на суму до 15 млн доларів, а значить, у Брітні є потенціал для серйозного заробітку в майбутньому.

Це означає, що за умовами шлюбного контракту, якщо пара розлучиться, Сем не отримає жодного центу з минулих доходів зірки від її турів, альбомів та ролей у кіно.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: Associated Press

Також читайте Від розлук до заручин: з ким крутила романи Брітні Спірс

Також вважається, що адвокати були викликані для роботи над договором невдовзі після того, як пара оголосила про свої заручини у вересні 2021 року. Раніше ходили чутки, що Метью Розенгарт, адвокат, який допоміг Брітні закінчити 13-річну опіку над попзіркою з боку її батька Джеймса Спірса, брав участь у процесі підготовки шлюбного договору.

Ще тоді, коли пара оголосила про заручини, Сем пожартував в Instagram Stories, опублікувавши пост: "Дякую всім, хто турбується про контракт! Звичайно, ми отримуємо залізний шлюбний контракт, щоб захистити мій джип і колекцію взуття на випадок, якщо вона одного разу кине мене".

Каблучка Брітні Спірс / Фото: Instagram Сема Асгарі

Сподіваємось, Семе, що тобі пощастить більше, ніж решті, і Брітні тебе не покине. Нагадаємо, раніше співачка розповіла, що пережила викидень, але не зневіряється і тверда у своєму рішенні народити Асгарі дитину.

Читайте також: