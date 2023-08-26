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Сходи в ресторан: 83-річного Аль Пачіно помітили з коханою, яка нещодавно народила йому дитину

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Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Сходи в ресторан: 83-річного Аль Пачіно помітили з коханою, яка нещодавно народила йому дитину

Аль Пачіно і Нур Алфаллах / Фото: Getty Images

Дівчина молодша за актора на 54 роки.

Легендарний актор Аль Пачіно у четвер, 24 серпня, з важливим виглядом увійшов до італійського ресторану Carbone, що на Мангеттені в Нью-Йорку. Компанію 83-річному чоловікові склала його кохана – 29-річна Нур Алфаллах.

Дівчина нещодавно народила актору сина, якого назвали Романом Пачіно. Для Нур це перша дитина, але для актора – четверта. Аль також має дочку Джулію Марію Пачіно та близнюків Антона Джеймса та Олівію Роуз, від різних жінок.

Нур Алфаллах одягла для походу в ресторан чорні лосини, черевики та шкіряну куртку-косуху, а Пачіно — світло-сірий костюм, білу сорочку та чорні кросівки. Актор доповнив образ коричневою хусткою у нагрудній кишені та сонцезахисними окулярами Ray-Ban.

Аль Пачіно і Нур Алфаллах / © Getty Images
Аль Пачіно і Нур Алфаллах / Фото: Getty Images

Нур Алфаллах народилася в Кувейті, але виросла в Беверлі-Гіллз. До Пачіно вона зустрічалася з 80-річним фронтменом Rolling Stone Міком Джаггером та 62-річним інвестором-мільярдером Ніколасом Берггрюном.

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