Сходила до ресторану: "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо підкреслила стрункі ноги картатим міні

29-річна модель і акторка у кокетливому луці сходила повечеряти.

"Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса, коли прямувала на вечерю до ресторану.

Для свого виходу вона обрала коротку гірчичну мінісукню з чорною стрічкою на грудях і об'ємними рукавами-ліхтариками. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги моделі. Вона мала у ньому кокетливий вигляд.

Олівія Калпо / Getty Images

Сукню Калпо поєднала з чорними гостроносими ботильйонами на шпильці і невеликою чорною сумкою. Волосся вона зібрала в хвіст і зробила макіяж з чорними стрілками. У вухах у неї були делікатні золоті сережки.

Олівія ще та модниця. Вона завжди ретельно підбирає образи для себе. Наприклад, на Венеційський кінофестиваль модель прийшла у мереживній напівпрозорій сукні кольору морської хвилі на тонких бретельках, з рюшами і невеликим шлейфом.

Олівія Калпо / Associated Press

Читайте також: Битва оригінальних образів від Mônot: Олівія Калпо vs Леслі-Енн Брандт

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання