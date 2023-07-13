Сходила до ресторану та спортзали: два образи Джей Ло на вулицях Лос-Анджелеса

Співачку помітили папараці в компанії 17-річної падчерки в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.
Дженніфер Лопес з дочкою свого чоловіка Бена Аффлека — Вайолет Аффлек — пообідали в ресторані The Ivy, розташованому в самому серці Лос-Анджелеса.
Джен була одягнена цього дня в кавову сорочку та білі штани-кльоші, взута в босоніжки на платформі, а в руках несла велику білу сумку від Birkin, яка коштує майже 24 000 доларів. На шиї у артистки була золота іменна підвіска, у вухах великі сережки-кільця, волосся вона розпустила і одягла великі сонцезахисні окуляри.
Днем раніше Лопес заскочили на виході з Tracy Anderson Method Studio у Лос-Анджелесі, де вона займається танцями. Зірка була в білому світшоті та обтислих лосинах з абстрактним малюнком. Виходячи зі студії, вона тримала в руці пляшку з водою в її фірмовій склянці, посипаній стразами. А взута була у білі кросівки. Волосся зібрала в недбалий пучок і одягла знову окуляри від сонця.
На світські заходи Лопес давно не приїжджала. Востаннє її бачили на прем'єрі чергового фантастичного фільму DC Comics про супергероя Флеша, де знімався її чоловік Бен Аффлек.
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