Сходила до ресторану та спортзали: два образи Джей Ло на вулицях Лос-Анджелеса

Дженніфер Лопес з дочкою свого чоловіка Бена Аффлека — Вайолет Аффлек — пообідали в ресторані The Ivy, розташованому в самому серці Лос-Анджелеса.

Джен була одягнена цього дня в кавову сорочку та білі штани-кльоші, взута в босоніжки на платформі, а в руках несла велику білу сумку від Birkin, яка коштує майже 24 000 доларів. На шиї у артистки була золота іменна підвіска, у вухах великі сережки-кільця, волосся вона розпустила і одягла великі сонцезахисні окуляри.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Днем раніше Лопес заскочили на виході з Tracy Anderson Method Studio у Лос-Анджелесі, де вона займається танцями. Зірка була в білому світшоті та обтислих лосинах з абстрактним малюнком. Виходячи зі студії, вона тримала в руці пляшку з водою в її фірмовій склянці, посипаній стразами. А взута була у білі кросівки. Волосся зібрала в недбалий пучок і одягла знову окуляри від сонця.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

На світські заходи Лопес давно не приїжджала. Востаннє її бачили на прем'єрі чергового фантастичного фільму DC Comics про супергероя Флеша, де знімався її чоловік Бен Аффлек.

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