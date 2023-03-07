Сходила до ресторану: учасниця "Холостяка-12" у чорній сукні похизувалася пишним сексуальним бюстом

Марина Голд обожнює демонструвати своє спокусливе декольте.
Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Марина Голд потішила фоловерів новими знімками з повсякденного життя. Дівчина сходила повечеряти до ресторану, де і зробила кілька світлин.
Для свого виходу Марина обрала вечірню чорну сукню, яка ідеально підкреслила її пишний сексуальний бюст. Впевнені, що на її спокусливе декольте звертало увагу багато відвідувачів закладу.
На плечі дівчина накинула чорний жакет. Волосся вона розпустила, зробила макіяж із чорними стрілками і завершила лук французьким манікюром.
Позувала Марина за столом, тримаючи келих із шампанським.
Нагадаємо, інша учасниця проєкту "Холостяк" - акторка Вікторія Варлей – на узбережжі океану у блакитному купальнику похизувалася пружними сідницями.
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