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Сходила до театру з красивою зачіскою: Сідні Свіні під прицілом папараці в Нью-Йорку

Сходила до театру з красивою зачіскою: Сідні Свіні під прицілом папараці в Нью-Йорку

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

27-річна акторка провела приємний вечір із друзями.

Сідні Свіні продемонструвала просте, але цікаве вбрання на вулиці в Нью-Йорку, коли її сфотографували папараці. Відома акторка разом із друзями відвідала мюзикл "Культ кохання", який ставлять на Бродвеї.

Для свого вечірнього виходу Сідні одягла синю коротку атласну сукню, яку носила в поєднанні з чорними колготками та туфлями-слінгбеками. Також на акторці була чорна дублянка з хутряним оздобленням, а ось у руці вона тримала невелику сумку з короткою ручкою.

Головною прикрасою луку стало волосся акторки — вона його розпустила і трохи надала текстури. Зачіска була простою, але гарною.

Сідні Свіні / © Getty Images
Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також регулярно дорогою до театру помічають акторку Кеті Голмс, проте вона не ходить на вистави, а сама виступає на сцені. Практично щодня вона демонструє прості та повсякденні образи, а також стає мішенню для папараці в Нью-Йорку.

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