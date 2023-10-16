Сходила на базар: акторка Олівія Вайлд під прицілом фотографів у Лос-Анджелесі

Після гламурних вечірок та званих вечерь голлівудські зірки одягають звичайні джинси та футболки.

Акторка Олівія Вайлд, відома за роллю у серіалі "Доктор Гаус", потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, але сфотографували її не просто на прогулянці, а під час походу на фермерський базар.

Акторка одягла білі джинси 7 For All Mankind із широкими штанинами та білу футболку. Також на Олівії були відомі кросівки Adidas Samba.

Завершила вона образ сонцезахисними окулярами Ray-Ban у чорній оправі, волосся розпустила, на плечі у неї висіла сумка-шопер чорного кольору, в якій вона вже несла покупки.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що кількома днями раніше Олівія Вайлд у стильному штанному костюмі прийшла на світську вечірку Модного дому Schiaparelli, яку також відвідала і розкішна Дженніфер Лопес.

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