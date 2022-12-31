Сходила на бьюті-шопінг: акторку Люсі Гейл сфотографували біля магазину Sephora

Вона була одягнена просто, але досить мило.

33-річну акторку Люсі Гейл сфотографували у Лос-Анджелесі папараці після б'юті-шопінгу. Дівчина ходила в магазин Sephora і, судячи з фірмового пакету бренду, купила багато косметики.

На ній того дня була біла кофта в рубчик, джинси та коричневі черевики. Також зірка доповнила образ кепкою з білою вишивкою LA та довгим пальтом молочного відтінку на ґудзиках, яке у неї було розстебнуте.

Через плече Люсі висіла сумка на широкому коричневому ремінці, а в руці вона несла каву в прозорій пластянці.

Люсі Хейл / Фото: Getty Images

Що купила Люсі не показала, але в Instagram опублікувала відеозвіт, яким підбила свій 2022 рік.

"Чао 2022! Вдячна за ці моменти. Я пам'ятаю, що цей рік також приніс трансформацію. Рівні частини світлого та темного. Цей ролик, очевидно, підкреслює лише максимуми, але це не робить мінімум менш важливими. Бажаю всім вам прекрасного Нового року і сподіваюся, що ви знайдете момент, щоб відсвяткувати якусь маленьку (або велику) перемогу у своєму житті", — написала вона у пості.

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