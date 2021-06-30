Сходила на манікюр: Дженніфер Гарнер заскочили папараці в салоні

49-річна американська акторка потрапила під приціл фотографів перебуваючи в салоні краси.

Дженніфер Гарнер не з тих, хто цілими днями проводить в салонах за різними процедурами для краси обличчя і тіла. Але на манікюр і педикюр зірка все-таки ходить.

Дженніфер Гарнер / Getty Images

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Вчора в Лос-Анджелесі колишню дружину Бена Аффлека якраз і сфотографували в одному з манікюрних салонів. Поки майстриня робила їй педикюр, Дженніфер розмовляла з іншою клієнткою салону, яка сиділа поряд. Гарнер була в захисній масці, одягнена в сорочку з рюшами і в дрібну клітинку, а також в синіх джинсах і в'єтнамках. Волосся її було зібране в недбалий пучок, і акторка була в окулярах.

Дженніфер Гарнер / Getty Images

Нагадаємо, колишній чоловік Гарнер Бен Аффлек зараз зустрічається зі своєю експасією Дженніфер Лопес. Пара більше не приховує роман від публіки.

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