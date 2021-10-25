Сходила на пляж: Демі Роуз у білому купальнику похизувалася пишними сідницями

Сходила на пляж: Демі Роуз у білому купальнику похизувалася пишними сідницями

Модель продемонструвала і новий купальник, і п'яту точку.

Демі Роуз потішила своїх фоловерів новими світлинами з відпочинку.

Дівчина не припиняє вихвалятися сексуальними формами у різних стильних купальниках. Цього разу модель приміряла білий асиметричний купальник, який чудово сидів на її сексуальній фігурі. Демі спочатку продемонструвала на камеру свою пишну п'яту точку.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Потім Роуз блиснула сексуальним бюстом.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Пляжний лук вона доповнила сумочкою з червоними квітами і червоним ремінцем-ланцюжком.

Красуня також виклала фото, зроблене біля басейну. Вона спокусливо вигнулась, лежачи у строкатому бікіні.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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