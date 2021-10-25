Сходила на пляж: Демі Роуз у білому купальнику похизувалася пишними сідницями

Модель продемонструвала і новий купальник, і п'яту точку.
Демі Роуз потішила своїх фоловерів новими світлинами з відпочинку.
Дівчина не припиняє вихвалятися сексуальними формами у різних стильних купальниках. Цього разу модель приміряла білий асиметричний купальник, який чудово сидів на її сексуальній фігурі. Демі спочатку продемонструвала на камеру свою пишну п'яту точку.
Потім Роуз блиснула сексуальним бюстом.
Пляжний лук вона доповнила сумочкою з червоними квітами і червоним ремінцем-ланцюжком.
Красуня також виклала фото, зроблене біля басейну. Вона спокусливо вигнулась, лежачи у строкатому бікіні.
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