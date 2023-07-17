Сходила на шопінг: Дуа Ліпу помітили біля магазину Bottega Veneta, але покупки вона не сама несла

Образ був стильний, але незвичайно, що вона одягла чоботи влітку.

Британську співачку Дуа Ліпу, яка незабаром з'явиться в ролі Барбі-русалки у фільмі "Барбі", помітили папараці в Лондоні. Зірка ходила в бутік бренду Bottega Veneta по покупки, але придбані речі сама не несла, адже їй у цьому допоміг її стиліст Лоренцо Посокко — він ніс два величезні брендовані пакети зеленого кольору.

На Дуа того дня були джинсові мінішорти, об'ємна лакована куртка, а ось взула вона чорні чоботи на підборах, а в руці несла маленьку сумку. Волосся зірка зібрала у високий пучок та завершила образ сережками від Tiffany & Co.

Лоренцо також вибрав лук у чорному кольорі — на ньому був штанний оверсайз костюм.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

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