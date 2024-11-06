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Сходила на шопінг: Глоя Севіньї потрапила під приціл папараці з величезними кошиками в руках

Сходила на шопінг: Глоя Севіньї потрапила під приціл папараці з величезними кошиками в руках

Глоя Севіньї / Фото: Getty Images

У звичайному житті зірки нічим не відрізняються від своїх шанувальників.

49-річна акторка Глоя Севіньї вирішила просто сходити на шопінг у Нью-Йорку, але її сфотографували папараці. Акторка йшла без охорони, супроводжувачів чи друзів.

Ймовірно, вона займається облаштуванням будинку, оскільки купила величезні плетені круглі кошики різного розміру.

Одягнена жінка була трохи незвично, адже поєднала чорне коротке пальто, білий кроптоп із принтом та трикотажні шорти. Доповнювали ллук аксесуари: рогові окуляри, чорна досить велика сумка на плечі та теплі чоботи з хутром.

Глоя Севіньї / © Getty Images
Глоя Севіньї / Фото: Getty Images

Цей простий лук кардинально відрізнялася від того, що зовсім нещодавно акторка одягала на галавечір LACMA Art+Film 2024, який відбувся у Лос-Анджелесі. Тоді на ній був образ від Saint-Laurent із колекції весна-літо 2025 року, яку бренд зовсім нещодавно представив у межах Тижня моди в Парижі.

Глоя Севіньї / © Getty Images
Глоя Севіньї / Фото: Getty Images

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