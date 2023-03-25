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Сходила на шопінг: Надя Дорофєєва приміряла сукню з оголеною спиною і мініспідницю

Сходила на шопінг: Надя Дорофєєва приміряла сукню з оголеною спиною і мініспідницю

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
703
Час на прочитання
1 хв
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Сходила на шопінг: Надя Дорофєєва приміряла сукню з оголеною спиною і мініспідницю

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Артистка любить демонструвати фоловерам стильні луки.

Надя Дорофєєва сходила на шопінг і показала шанувальникам в Instagram, що вона приміряла. Перший образ був пікантним.

Співачка приміряла напівпрозору сукню по фігурі з оголеною спиною. Крізь тонку тканину просвічувалася чорна білизна.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Дорофєєва показала підписникам ще один стильний лук. Вона скомбінувала білий кроптоп із чорною мініспідницею, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Вбрання Надя доповнила чорним взуттям на грубій підошві.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва у кроптопі і плісованій спідниці похизувалася пласким животом.

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