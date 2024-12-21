Сходила на шопінг: Олівію Вайлд сфотографували папараці у повсякденному житті

Після гламурних вечірок та званих вечерь голлівудські зірки одягають звичайні футболки та кросівки.
40-річна зірка серіалу "Доктор Гаус" несподівано потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі. Її помітили після шопінгу на вулиці, коли вона йшла з пакетом у руці і балакала телефоном.
Акторка того дня одяглася просто та зручно. Олівія поєднала білу футболку з принтом, жакет та гірчичні вкорочені штани, які вона носила у поєднанні з білими шкарпетками та кросівками.
Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та великою коричневою сумкою, що висіла у неї на плечі.
До Каліфорнії вона повернулася після того, як на початку місяця сяяла на червоній доріжці кінофестивалю в Саудівській Аравії. Там вона продемонструвала довгу білу сукню-бюстьє зі складками на ліфі, зробила зачіску та макіяж. Оригінальним доповненням образу стали браслети-манжети від ювелірного бренду Tiffany & Co. Прикраси акторки були виконані у золоті.
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