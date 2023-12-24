Сходила на шопінг: Сальму Гаєк помітили в магазині відомого бренду, коли вона робила покупки

Акторка Сальма Гаєк хоч і одружена з мільярдером Франсуа-Анрі Піно — виконавчим директором компанії Kering — але все ж таки за покупками в люксові магазини іноді ходить самостійно. Її помітили у бутику Gucci у Беверлі-Гіллз, коли вона вибирала ювелірні прикраси.

Зірка була одягнена в чорне коротке пальто із золотистими ґудзиками, обтислі штани та масивні черевики із заклепками та пряжками.

Волосся вона просто розпустила і залишила без укладання — воно було просто кучерявим і трохи стирчало в різні боки. Також на Сальмі були окуляри в чорній оправі, а на плечі висіла велика сумка від Saint Laurent.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Певно, 57-річна жінка вже готувалася до святкового сезону. Продавець-консультант допомагав їй під час вибору кількох ювелірних виробів із вітрини магазину.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

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