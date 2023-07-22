Сходила на спорт: Дженніфер Лопес помітили у чорній майці та легінсах після тренування

Зірка веде активний спосіб життя та регулярно займається у залі.
53-річну акторку та співачку Дженніфер Лопес сфотографували у Лос-Анджелесі, коли вона у супроводі помічників прямувала до автомобіля. Зірка знову була у спортивному вбранні, яке цього разу складалося з чорного топу та обтислих легінсів.
Також знаменитість зібрала волосся у високий пучок, одягла великі сережки-кільця, а також відмовилася від макіяжу.
Взута вона була в стильні білі кросівки, а в руці несла велику склянку усипану стразами. На очах у Дженніфер були сонцезахисні окуляри.
Ймовірно, зірка виходила зі студії Tracy Anderson Method Studio після чергового тренування, а речі їй несли помічники.
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