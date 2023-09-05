Сходила на спорт: Олівію Вайлд заскочили папараці після тренування

39-річна акторка та продюсерка Олівія Вайлд знову повернулася до тренувань і тепер її часто фотографують папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

Цього разу шляхом зі спортзалу Олівія йшла одягнена в червоно-чорний комбінезон від Ta x Bloch з вирізами, взута в білі кросівки Adidas Ultraboost, а в руках несла рожеву толстовку від Cann. Вайлд зібрала волосся в хвіст, одягла чорні сонцезахисні окуляри і повісила на плечі білий рушник.

Майже все літо Олівію часто фотографували після тренувань. Акторка регулярно займається спортом, щоб залишатися у хорошій формі.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Часто знаменитість носить на тренування короткі топи, щоб продемонструвати свій плаский живіт.

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