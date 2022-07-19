Сходила на тренування: Джей Ло вперше після весілля потрапила під приціл папараці

Дженніфер Лопес повернулася до роботи через день після того, як вийшла заміж на Бена Аффлека.

Співачку знову заскочили папараці на шляху до танцювальної студії. 52-річна місіс Аффлек (нагадаємо, Дженніфер після весілля взяла прізвище чоловіка) була одягнена у чорний кроптоп з довгими рукавами та обтислі лосини, а взута у чорні кросівки. Волосся Джен зібрала у високий хвіст, одягла золоті сережки-кільця та великі сонцезахисні окуляри.

В руках Дженніфер тримала мобільний телефон. Вона не дивилася в камери фотографів, а прямувала до автомобіля, припаркованого поруч.

Співачка часто приїжджає до цієї студії, щоб потренуватися. Ще до весілля папараці часто фотографували зірку біля цієї будівлі.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у вихідні Джей Ло поїхала з Беном Аффлеком до Лас-Вегаса, де вони таємно одружилися. Деякі подробиці артистка розповіла на веб-сайті OnTheJLo.com.

А в Instagram опублікувала фото з ліжка і показала обручку.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

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