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Сходила на тренування: Джей Ло вперше після весілля потрапила під приціл папараці

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Сходила на тренування: Джей Ло вперше після весілля потрапила під приціл папараці

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес повернулася до роботи через день після того, як вийшла заміж на Бена Аффлека.

Співачку знову заскочили папараці на шляху до танцювальної студії. 52-річна місіс Аффлек (нагадаємо, Дженніфер після весілля взяла прізвище чоловіка) була одягнена у чорний кроптоп з довгими рукавами та обтислі лосини, а взута у чорні кросівки. Волосся Джен зібрала у високий хвіст, одягла золоті сережки-кільця та великі сонцезахисні окуляри.

В руках Дженніфер тримала мобільний телефон. Вона не дивилася в камери фотографів, а прямувала до автомобіля, припаркованого поруч.

Співачка часто приїжджає до цієї студії, щоб потренуватися. Ще до весілля папараці часто фотографували зірку біля цієї будівлі.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у вихідні Джей Ло поїхала з Беном Аффлеком до Лас-Вегаса, де вони таємно одружилися. Деякі подробиці артистка розповіла на веб-сайті OnTheJLo.com.

А в Instagram опублікувала фото з ліжка і показала обручку.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © OnTheJLo.com
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

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