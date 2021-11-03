Сходила на УЗД: вагітна Джорджина Родрігес поділилася новим фото

27-річна португальська модель Джорджина Родрігес незабаром подарує Кріштіану Роналду ще двох малюків.

Днями Джорджина опублікувала ще одне фото з УЗД, на якому був присутній, мабуть, не тільки батько її майбутніх дітей Кріштіану Роналду, а й їхні спільні діти, які вже підросли.

Родрігес опублікувала фото з кабінету, де їй робили УЗД і підписала кадр "Нетерплячий" іспанською мовою, додавши до підпису два серця. Вагітна дівчина усміхалася лежачи на кушетці, а на її пальці виблискувала каблучка у вигляді серця. Поруч із кушеткою сиділи четверо дітей пари – спільна дочка Алана, син Кріштіану та 4-річні близнюки Єва та Матео, народжені сурогатною матір'ю. Незабаром, нагадаємо, чимала родина Кріштіану Роналду поповниться ще двома дітьми, пара вже оголосила, що вони чекають на двійнят.

Зараз Джорджина Родрігес перебуває приблизно на 12-му тижні вагітності. Отже весь перший триместр, який вважається найнебезпечнішим, Родрігес приховувала свою вагітність від публіки.

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