Сходила на вечірку: британська красуня прозорою сукнею підкреслила струнку фігуру

Дівчина обрала для свого виходу пікантний лук.
Британська красуня, ім'я якої нам невідоме, але ми вирішили про неї написати, бо вона привернула нашу увагу своїм сексуальним образом на вечірці британського Vogue And Tiffany & Co. у Лондоні.
Перед фотографами вона постала у сексуальному образі. Красуня підкреслила струнку фігуру чорною прозорою обтислою сукнею зі шлейфом. На тулубі вбрання мало імітацію боді і два вирізи на стегнах.
Аутфіт дівчина доповнила чорними замшевими туфлями і невеликою чорною сумочкою із золотою ручкою.
Вона зібрала кучеряве волосся ззаду і зробила макіяж із тінями баклажанового відтінку. У вухах у неї були золоті сережки із діамантами, а на руках золоті широкі парні браслети. Бордовий манікюр завершив лїї ук.
Нагадаємо, вечірку також відвідала 89-річна Джоан Коллінз, яка сяяла у жакардовому пальті і напівпрозорій блузці з вишивкою з паєток.
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