Сходила по покупки: Скаут Вілліс сфотографували в кольоровій сукні і з шопером

Сходила по покупки: Скаут Вілліс сфотографували в кольоровій сукні і з шопером

Дівчина знову стала мішенню для фотографів.

Середня дочка Демі Мур та Брюса Вілліса потрапила під приціл папараці на вулиці у Лос-Анджелесі, коли виходила з магазину після шопінгу. 30-річна Скаут була одягнена у легку квітчасту сукню до колін, яку прикрашали рукави-ліхтарики та ґудзики.

Вбрання знаменитість поєднала із зеленими туфлями на шнурках і шкарпетками лавандового відтінку. В одній руці у неї була чашка з напоєм, а в іншій – шопер із покупками. Волосся вона розпустила і нафарбувала губи червоною помадою, трохи морквяного відтінку.

Скаут Вілліс / Getty Images

Взагалі Скаут завжди ходить за покупками самостійно. Дівчину вже не раз фотографували біля магазинів, коли вона йшла до машини, щоби покласти покупки в багажник. Також кілька разів вона потрапляла під приціл папараці зі своєю собакою, яку теж іноді бере на шопінг.

Скаут Вілліс / Getty Images

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