Сходила сама на ринок: папараці заскочили Дженніфер Гарнер в звичайному житті

Акторка одна з тих зірок, хто сам любить ходити по покупки.

Акторку і колишню дружину Бена Аффлека Дженніфер Гарнер помітили в Лос-Анджелесі, коли вона купувала овочі на ринку. Зірка була з величезними шоперами на плечі, з яких у неї було видно тільки що куплені троянди і соняшники.

Дженніфер Гарнер / Getty Images

Також папараці зробили фото Дженніфер, коли вона зупинилася біля прилавка з овочами, де вибирала горох. Волосся у неї було зібране в високий недбалий хвіст, а на обличчі були маска і сонцезахисні окуляри. Дженніфер була без охорони і покупки теж несла до автомобіля сама.

Дженніфер Гарнер / Getty Images

Взагалі Гарнер одна з небагатьох зірок, які не соромляться, не лише з'являтися на вулиці в повсякденному одязі, без зачісок і макіяжу. Тому акторку часто фотографують в лосинах, кросівках, після тренувань і в повсякденному одязі.

Дженніфер Гарнер / Getty Images

Дженніфер Гарнер / Getty Images

Дженніфер Гарнер / Getty Images

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