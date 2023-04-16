Сходили до церкви: Катерина Бужинська з дітьми посвятила паски

Співачка привітала фоловерів із Воскресінням Христовим.
Катерина Бужинська поділилася з підписниками в Instagram милими світлинами із сьогоднішнього свята Великодня.
Артистка разом зі своїми дітьми – Катеринкою і Дмитриком, сходила до церкви посвятити паски.
Співачка і діти ошатно вбралися у family look – на зірковій мамі і донечці були темно-сині сукні-вишиванки, а на синові – темно-синя сорочка з вишивкою.
"Христос Воскрес!!! Воістину Воскрес!!! Миру і Перемоги Україні!!!" - побажала Бужинська.
А ще Катерина показала, як двійнята прикрашали паски. Робили вони це у красивих вишитих вбраннях.
Нагадаємо, Катерина Бужинська виступила у благодійному концерті "Україна – це ми", який відбувся в Гамбурзі. Там зірка продемонструвала гарний образ у жовтій сукні з блакитною вишивкою. На шиї у неї була гуцульська згарда.
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