Сходили до кінотеатру: Юрій Горбунов – у широких штанях, Катерина Осадча – у шовковій спідниці

Зіркова родина першою подивилася стрічку про каральну психіатрію в СРСР.
Зіркове подружжя – Юрій Горбунов і Катерина Осадча – відвідали у кінотеатрі "Оскар" прем’єру українського фільму "БожеВільні" від режисер Денис Тарасов, знятого на реальних спогадах дисидентів.
Вони прийшли на івент у стильних образах. Юрій був одягнений у білу футболку, чорний джемпер без рукавів і чорні широкі штани зі стрілками. Взутий ведучий був у чорні кросівки, а на шиї у нього була цікава підвіска.
Катерина обрала для своєї появи базову білу футболку, яку скомбінувала з чорною шовковою спідницею міді і чорними шкіряними ботильйонами на невисокій платформі. На плече вона накинула чорний жакет.
Осадча зібрала волосся у хвіст, зробила ніжний макіяж і бежевий манікюр. У вухах у неї були сережки цвяшки, на зап'ястях – браслети, а на шиї – ланцюжки з підвісками, одна з яких була у вигляді гребінця.
Про фільм:
Події стрічки відбуваються у 1970-ті роки. У ній розповідається про молодого, творчого, волелюбного меломана Андрія Довженка. Через любов до забороненої в СРСР західної рокмузики він потрапляє у лещата тоталітарної системи, яка запроторює його не до в'язниці, а до закритої психіатричної лікарні. Виявляється, більшість обвинувачених за такою ж статтею отримують як вирок вигаданий у кабінетах КДБ діагноз "млявоплинна шизофренія". Він потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії. Тепер перед Андрієм вибір – співпрацювати з КДБ і повернутися додому чи залишитися при своїх принципах та боротися з системою.
Відсьогодні фільм "БожеВільні" у національному прокаті.
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