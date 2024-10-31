Сходили до кінотеатру: Юрій Горбунов – у широких штанях, Катерина Осадча – у шовковій спідниці

Зіркове подружжя – Юрій Горбунов і Катерина Осадча – відвідали у кінотеатрі "Оскар" прем’єру українського фільму "БожеВільні" від режисер Денис Тарасов, знятого на реальних спогадах дисидентів.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча

Вони прийшли на івент у стильних образах. Юрій був одягнений у білу футболку, чорний джемпер без рукавів і чорні широкі штани зі стрілками. Взутий ведучий був у чорні кросівки, а на шиї у нього була цікава підвіска.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча

Катерина обрала для своєї появи базову білу футболку, яку скомбінувала з чорною шовковою спідницею міді і чорними шкіряними ботильйонами на невисокій платформі. На плече вона накинула чорний жакет.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча

Осадча зібрала волосся у хвіст, зробила ніжний макіяж і бежевий манікюр. У вухах у неї були сережки цвяшки, на зап'ястях – браслети, а на шиї – ланцюжки з підвісками, одна з яких була у вигляді гребінця.

Про фільм:

Події стрічки відбуваються у 1970-ті роки. У ній розповідається про молодого, творчого, волелюбного меломана Андрія Довженка. Через любов до забороненої в СРСР західної рокмузики він потрапляє у лещата тоталітарної системи, яка запроторює його не до в'язниці, а до закритої психіатричної лікарні. Виявляється, більшість обвинувачених за такою ж статтею отримують як вирок вигаданий у кабінетах КДБ діагноз "млявоплинна шизофренія". Він потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії. Тепер перед Андрієм вибір – співпрацювати з КДБ і повернутися додому чи залишитися при своїх принципах та боротися з системою.

Відсьогодні фільм "БожеВільні" у національному прокаті.

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