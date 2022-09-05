Сходили до ресторану: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек під прицілом папараці

Пара відпочивала та намагалася не звертати уваги на цікавих шанувальників та фотографів.

Голлівудські суперзірки та одна з найвідоміших пар у світі вкотре потрапили під приціл фотографів. Закоханих помітили у Малібу, коли вони прямували до популярного серед знаменитостей ресторану Nobu минулої неділі. Також вони відвідали захід Malibu Chili Cook-Off.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен і Дженніфер трималися за руки і про щось балакали. На а акторці була легка біла максісукня з довгими рукавами. Образ вона доповнила червоними ляпанцями від колаборації Adidas x Gucci, прикрасами Jennifer Fisher та об'ємною сумкою Dior Book Tote.

Бен же одягнув для прогулянки з коханою смугасту сорочку, світлі штани та кети від бренду Tom Ford. На очах у актора були сонцезахисні окуляри-авіатори.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що весілля пари відбулося 20 серпня. У день весілля на нареченій було три образи від Ralph Lauren.

Дженіфер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

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