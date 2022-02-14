Сходили до ресторану: Меган Фокс та її нареченого-рокера помітили у Берліні

Сходили до ресторану: Меган Фокс та її нареченого-рокера помітили у Берліні

Пара активно відвідує різні вечірки, покази та фестивалі.

Голлівудська акторка Меган Фокс та її коханий Колсон Бейкер, відомий під сценічним псевдонімом Machine Gun Kelly, прилетіли до Німеччини. Швидше за все вони відвідають 72-й Міжнародний кінофестиваль "Берлінале", в межах якого покажуть фільм "Телець", де вони разом зіграли.

13 лютого закоханих помітили в одному із ресторанів Берліна Grill Royal. Меган і Колсон вийшли з машини, прикриваючи обличчя руками. Меган була в бежевому топі, джинсах та довгому шкіряному пальті, а ось Колсон вибрав чорний костюм та шовкову сорочку від Dolce & Gabbana.

Меган Фокс та Колсон Бейкер / Getty Images

Також їх сфотографували і у саму ресторані. Пара сиділа поряд за столом і мило говорила цілий вечір.

Меган Фокс та Колсон Бейкер / Getty Images

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