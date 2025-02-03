Сходили до зоопарку: Ліндсей Логан вперше показала свого півторарічного сина

38-річна американська акторка Ліндсей Логан у 2022 році одружилася з арабським фінансистом Бадером Шамасом, з яким познайомилася у 2019 році в Дубаї, де вона проживає з 2014-го. У липні 2023 року у них народився син Луай, якого актриса ще жодного разу не показувала в Мережі. Подружжя веде досить закрите життя, вони рідко разом виходять у світ.

instagram.com/lindsaylohan

Проте Ліндсей вирішила зробити виняток та показати, як вона провела вихідні з сім'єю. Всі разом вони сходили до зоопарку, фото звідти Логан опублікувала у Instagram.

instagram.com/lindsaylohan

На знімках півторарічний Луай позує з татом та мамою. Обличчя хлопчика батьки не показують.

instagram.com/lindsaylohan

instagram.com/lindsaylohan

instagram.com/lindsaylohan

Ліндсей часто розповідає в інтерв'ю, що її чоловік Бадер завжди підтримує її у всіх починаннях і вона щаслива у шлюбі.

Раніше, нагадаємо, гарна Ліндсей Логан знялася для глянцю. Вона стала головною зіркою нового випуску журналу Flaunt. На обкладинці вона з'явилася в лаковій чорній куртці та футуристичних сонцезахисних окулярах від Courreges.

Читайте також:

Образи акторки Ліндсей Логан (14 фото)