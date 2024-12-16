Сходили на балет: Іванка Трамп у білому костюмі, її підросла донька – в чорній сукні

Іванка Трамп разом зі своєю 13-річною донькою Арабеллою, яка виросла справжньою красунею, культурно провели вечір – вони сходили на балет, де сфотографувалися на тлі ялинки. Знімок вона показала в Instagram Stories.

Іванка обрала для свого виходу стильний білий костюм із золотими ґудзиками на жакеті і чорний топ з пікантним декольте. Вона розпустила волосся, зробила макіяж з акцентом на очах і завершила лук білим клатчем.

Іванка Трамп із донькою

Арабелла була одягнена в чорну сукню без рукавів і з трапецієподібним вирізом. Руку вона прикрасила білим браслетом з бісеру.

Нагадаємо, Іванка Трамп у смугастому сарафані з білим поясом з'явилася на спортивному заході.

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