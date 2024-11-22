Сходили на баскетбол: колишній чоловік Олівії Вайлд зводив їхнього 10-річного сина на матч

Зірка "Доктора Гауса" — акторка Олівія Вайлд — була у стосунках з Джейсоном Судейкісом від 2011-го до 2020 року. У цих стосунках у пари народилося двоє дітей — син Отіс Александр та дочка Дейзі Джозефін.

Попри розлучення батьків, діти регулярно проводять час з татом. Особливо часто з Джейсоном на публіці з'являється його 10-річний син Отіс – вони разом ходять на спортивні матчі.

21 листопада в Лос-Анджелесі вони відвідали баскетбольний матч між Los Angeles Lakers та Orlando Magic. Відомий актор та його син сиділи на найкращих місцях – у першому ряду.

Джейсон Судейкіс із сином Отісом / Фото: Associated Press

Син пари дуже схожий на свою знамениту матір, але дивує також його розкішне волосся, адже воно у хлопчика дуже довге.

Джейсон Судейкіс із сином Отісом / Фото: Associated Press

Джейсон Судейкіс із сином Отісом / Фото: Getty Images

Олівія теж мешкає в Лос-Анджелесі і регулярно відвідує спортзал, щоб бути в хорошій формі. Акторку часто фотографують папараці у спортивних луках.

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