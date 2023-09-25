Сходили на футбол: Нікола Пельтц у шкіряному плащі, а її чоловік Бруклін з новою зачіскою

Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельтц з'їздили до Парижа на матч ПСЖ.

Пара відвідала матч Uber Eats Ліги 1 між "Парі Сен-Жермен" та "Олімпік Марсель" у Парк де Пренс у столиці Франції. Брукліна та Ніколу заскочили на трибунах стадіону.

Пельтц була в шкіряному плащі та з блакитною хутряною сумкою в руках. Вона зібрала волосся у високий хвіст, зробила насичений макіяж очей і підкреслила пухкі губи. У вухах у дівчини були сережки-кільця.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Бруклін одягнув класичну білу футболку та чорні штани, а поверх футболки пов'язав чорний светр на грудях. Хлопець зробив коротку стрижку і вдягнув золотий ланцюг на шию.

Також у своєму Instagram Нікола опублікувала кадр виду зі свого номера у готелі. Він відкривався на Ейфелеву вежу.

Нікола Пельтц показала фото з Парижа / Фото: Instagram Ніколи Пельтц-Бекхем

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