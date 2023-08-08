Сходили на футбол: Вікторію Бекхем заскочили на руках у чоловіка

Від того часу, як Ліонель Мессі перейшов грати за клуб "Інтер Маямі", Вікторія Бекхем стала активною футбольною вболівальницею.

Папараці зробили кадри, на яких веселий Девід активно вболіває за свою команду (він є співвласником клубу "Інтер Маямі", а його дружина Вікторія сидить у нього на руках, одягнена в чорний топ і штани з поясом на талії, що обтискає фігуру, і п'є якийсь напій Подружжя дивилося футбольний матч Кубка ліги між "Інтер Маямі" та "Далласом".

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Associated Press

Також у своєму Instagram Вікторія часто почала публікувати кадри з футбольних матчів. Переважно це знімки із зірковими гостями чи дружинами футболістів. По фото видно, що Бекхем намагається потоваришувати з дружиною Мессі — Антонеллою Рокуццо.

Антонелла Рокуццо та Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Іноді вона публікує кадри з післяматчевих вечірок, на яких неодмінно зазнімкована і дружина Мессі.

До речі, раніше ми не спостерігали, що Вікторія має такий інтерес до футболу.

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