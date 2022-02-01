Сходили на побачення до театру: Кеті Перрі та Орландо Блума зазнімкували папараці в Нью-Йорку

Сходили на побачення до театру: Кеті Перрі та Орландо Блума зазнімкували папараці в Нью-Йорку

Молоді батьки вирішили провести вечір удвох.

Наразі співачка Кеті Перрі та її бойфренд Орландо Блум проводять час у Нью-Йорку, куди пара прилетіла із сонячної Каліфорнії, оскільки у Кеті було заплановано цього місяця кілька виступів. У неділю ввечері знаменитостей заскочили папараці на Мангеттені, коли вони виходили з театру Сент-Джеймс, де дивилися виставу "Американська утопія".

Кеті була одягнена в трикотажний смугастий костюм від бренду A.L.C., червоний шкіряний плащ Materiel і доповнила цей лук сумкою Fendi, чоботями та сонцезахисними окулярами. Орландо був одягнений у теплу картату куртку, сорочку та джинси.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Getty Images

Нагадаємо, що раніше фотографи зазнімкували пару з їхньою однорічною донькою Дейзі Дав Блум. Перед виступом Кеті на Saturday Night Live батьки зайшли до магазину іграшок з дитиною. Обличчя малечі вони не показали.

Кеті Перрі, Орландо Блум та Дейзі / Getty Images

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