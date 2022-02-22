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Сходили на ранкову прогулянку: Беллу Хадід сфотографували з бойфрендом

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Сходили на ранкову прогулянку: Беллу Хадід сфотографували з бойфрендом

Белла Хадід та Марк Калман / Getty Images

На червоні доріжки та заходи вони разом поки що не ходять, хоч на спільних прогулянках закоханих бачать не вперше.

Про стосунки супермоделі Белли Хадід та артдиректора Марка Калмана стало відомо влітку минулого року. Тоді вони разом проводили час у Франції, потім дівчину кілька разів бачили у Марка у Лондоні. Зараз пара насолоджується стосунками та мешкає у Нью-Йорку. Вчора їх помітили в центрі міста вранці, коли вони вийшли за напоями і трохи прогулялися.

Белла була одягнена в чорні лосини, кросівки та флісову оверсайз кофту. Волосся модель зібрала скранчем і залишила кілька пасем. Марк же вибрав трикотажні спортивні штани, чорну футболку та бомбер.

Белла Хадід та Марк Калман / © Getty Images
Белла Хадід та Марк Калман / Getty Images

Пара мило базікала і усміхалася. Белла несла в руці каву та сумку-шопер.

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