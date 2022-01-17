Сходили на шопінг: Дженніфер Лопес сфотографували з дочкою-підлітком

Співачка вирішила провести день із 13-річною донькою Еммою та сходити на шопінг.

Дженніфер Лопес та її доньку помітили у Лос-Анджелесі, біля одного з магазинів одягу. Співачка обрала для прогулянки джинсову максі-спідницю Dior, виконану в техніці пэчворк, яку поєднала з укороченим светрами бежевого кольору. Вбрання співачка доповнила сонцезахисними окулярами Max Mara, черевиками від Ralph Lauren, сумкою з торочкою від Chanel та золотими прикрасами від популярного ювелірного бренду Jennifer Fisher.

Дженніфер Лопес з дочкою Еммою / Getty Images

Емма була одягнена просто, але зі смаком, адже поєднала в луку широкі джинси, подовжену білу худі з принтом, а також культові білі кеди Converse. Також у Емми нова зачіска, адже вона зробила кілька червоних пасем у волоссі, а зовсім нещодано її волосся було синього кольору.

Дженніфер Лопес з дочкою Еммою / Getty Images

Дженніфер Лопес з дочкою Еммою / Getty Images

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