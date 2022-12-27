Сходили на шопінг перед Різдвом: Мераю Кері сфотографували з бойфрендом

Американську суперзірку Мераю Кері помітили в Аспені з її бойфрендом — 39-річним Браяном Танакою. Пара ввечері, 23 грудня, зайшла в один із елітних магазинів Louis Vuitton на шопінг. Також вона приміряла кілька ювелірних прикрас.

На співачці того дня було ефектне вбрання, в якому вона поєднала мініспідницю з курткою-бомбером, а також колготками шоколадного відтінку. На Мераї також були стильні сонцезахисні окуляри, великі золоті сережки і чорні черевики з золотистими шнурками від Dolce & Gabbana.

Браян, який тримав кохану за руку і допомагав пройти до машини, одягнув панамку, сірі джинси з потертостями та футболку. Також на танцюристі тоді були черевики-місяцеходи та куртка з імітацією в'язаного кардигану.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Кері та Танака вже дуже давно разом. Вперше вони зустрілися в середині 2000-х, тоді він працював танцюристом під час її туру Adventures of Mimi, який відбувся 2006 року. Зустрічатися пара розпочала аж 2016 року.

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