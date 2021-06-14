Сходили на теніс: Тіну Кунакі сфотографували з молодшим братом-моделлю

Дружину Венсана Касселя заскочили з родичем.
Знаменита французька модель Тіна кунаки потрапила під приціл папараці зі своїм молодшим братом — 21-річним Закарі. Родичі прийшли на Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, який відбувався у Парижі, і, варто відзначити, що схожі вони як дві краплі води.
Тіна вибрала для відпочинку смугасті шорти, білу базову футболку і накинула на верх сорочку. Своє розкішне кучеряве волосся вона залишила розпущеним. Закарі також вибрав шорти і смугасте поло від бренду Lacoste.
Молодший брат Тіни теж модель. Він багато знімається і іноді ділиться деякими своїми фтосессіямі Instagram. Хлопець вже підписав кілька успішних контрактів з французькими брендами одягу і навіть взяв участь в зніманнях декількох рекламних кампаній.
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