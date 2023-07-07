Сходили на Вімблдон: Кеті Перрі та Орландо Блума заскочили за поцілунками

38-річна Кеті Перрі та 46-річний Орландо Блум потрапили під приціли фотокамер у Всеанглійському клубі лаун-тенісу.

Кеті була в темно-синьому топі Bardot з довгими рукавами та білою шовковою спідницею міді, на шиї у неї була зав'язана шовкова хустка у дрібний гороховий принт, а на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри. Зірка завершила образ лаконічними сережками-кільцями та макіяжем у теплих тонах.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото: Getty Images

Орландо одягнув темно-синій піджак у клітинку та смугасту сорочку у поєднанні з темно-синьою краваткою. Пара активно вболівала на трибунах і не соромилася виявляти почуття одне до одного.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у травні Кеті Перрі була гостею коронації короля Чарльза та королеви Камілли у Вестмінстерському абатстві, але чоловік разом з нею на історичній події не був присутнім.

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