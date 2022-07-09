Сходили на виставу: Кіану Рівза сфотографували з коханою – відомою художницею

Вони у стосунках уже чотири роки, проте намагаються не виставляти роман на загальний огляд та рідко бувають на публіці разом.

Зірка "Матриці" Кіану Рівз потрапив під приціл папараці в п'ятницю ввечері, коли прямував зі своєю коханою - художницею Александрою Грант на бродвейську виставу. Пару помітили, коли вони виходили з готелю у Нью-Йорку.

Кіану був одягнений у свій незмінний улюблений образ, у якому поєднав ідеально пошитий чорний костюм, чорну футболку та туфлі. Александра ж одягла лаконічну темно-синю сукню з американською проймою, яку доповнили коричневі сандалії, сумка-відро та джинсова куртка.

Кіану Рівз та Александра Грант / Фото: Getty Images

На спектакль пара прийшла, щоб підтримати колегу Кіану за фільмом "Матриця" Лоуренса Фішборна, який грав у постановці.

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