Сходили разом на шопінг: Дженніфер Лопес та Бена Аффлека заскочили папараці

Знаменитості насолоджуються часом разом і після свого возз'єднання, часто з'являються на публіці.

Дженніфер Лопес та Бена Аффлека вже неодноразово фотографували на прогулянках у місті та світських заходах, тепер зірок зазнімкували і за спільним шопінгом у магазині окулярів Lens Crafters, які вони прийшли вибрати для дочки Лопес – Емми.

Дженніфер була одягнена у сіре пальто, светр та широкі джинси. Образ знаменитості доповнила чорна сумка з короткою ручкою та волосся, зібране в пучок. Вона старанно вибирала обновку для доньки та, судячи з фото, пропонувала різні варіанти.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

У руці Лопес була дуже цікава чорна сумка.

Сумка Дженніфер Лопес / Getty Images

Емма обрала для походу до магазиу оверсайз лук і у неї знову натуральний колір волосся, адже нещодавно дівчина фарбувала його у синій.

Дженніфер Лопес, Бен Аффлек та Емма / Getty Images

Бен вибрав багатошаровий лук, одягнувши укорочене пальто-піджак, джемпер, сорочку та футболку. Також на ньому були чорні джинси та черевики. Схоже, що він теж купив пару окулярів, віддавши перевагу авіаторам із чорними лінзами, які одразу ж одягнув після покупки.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

Нагадаємо, що Аффлек і Лопес відновили свої стосунки у квітні, майже через 17 років після того, як вони оголосили про розрив заручин, і всього через кілька тижнів після того, як вона порвала стосунки зі своїм колишнім нареченим, 46-річним Алексом Родрігесом.

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