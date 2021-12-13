Сходили разом на шопінг: Дженніфер Лопес та Бена Аффлека заскочили папараці

Знаменитості насолоджуються часом разом і після свого возз'єднання, часто з'являються на публіці.
Дженніфер Лопес та Бена Аффлека вже неодноразово фотографували на прогулянках у місті та світських заходах, тепер зірок зазнімкували і за спільним шопінгом у магазині окулярів Lens Crafters, які вони прийшли вибрати для дочки Лопес – Емми.
Дженніфер була одягнена у сіре пальто, светр та широкі джинси. Образ знаменитості доповнила чорна сумка з короткою ручкою та волосся, зібране в пучок. Вона старанно вибирала обновку для доньки та, судячи з фото, пропонувала різні варіанти.
У руці Лопес була дуже цікава чорна сумка.
Емма обрала для походу до магазиу оверсайз лук і у неї знову натуральний колір волосся, адже нещодавно дівчина фарбувала його у синій.
Бен вибрав багатошаровий лук, одягнувши укорочене пальто-піджак, джемпер, сорочку та футболку. Також на ньому були чорні джинси та черевики. Схоже, що він теж купив пару окулярів, віддавши перевагу авіаторам із чорними лінзами, які одразу ж одягнув після покупки.
Нагадаємо, що Аффлек і Лопес відновили свої стосунки у квітні, майже через 17 років після того, як вони оголосили про розрив заручин, і всього через кілька тижнів після того, як вона порвала стосунки зі своїм колишнім нареченим, 46-річним Алексом Родрігесом.
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