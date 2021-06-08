Сходили разом на тренування: дочок Арнольда Шварценеггера помітили в Лос-Анджелесі

Дівчата не забувають про спорт і регулярно ходять на тренування.

Старша дочка Арнольда Шварценеггера Кетрін влітку минулого року вперше стала мамою і вже повністю повернулася до форми і схоже, що допоміг їй у цьому спорт. 31-річна дівчина часто катається з батьком на велосипеді, а також займається сквошем.

У понеділок вона потрапила під приціл папараці, коли йшла до своєї машини після тренування. Дорогою 31-річна Кетрін зупинилася біля квіткової крамниці зі своєю сестрою Крістіною, мабуть, дівчата ходять на тренування разом.

Кетрін Шварценеггер / Getty Images

Кетрін була одягнена в спортивні лосини, кофту з довгим рукавом і жилет. На голові у неї була кепка, а на плечі сумка з ракеткою. 29-річна Крістіна надала перевагу зеленій толстовці, лосинам і кросівкам.

Кетрін Шварценеггер / Getty Images

До речі, днями Кетрін опублікувала миле фото з сестрою і мамою на сторінці в Instagram. На руках вона тримала свою 9-місячну доньку Лайлу Марію.

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