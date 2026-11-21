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У шостому випуску романтичного реалітішоу «Холостяк-15» одна з учасниць — Дар’я Харитонова — вирішила за власним бажанням залишити проєкт. До речі, саме між Вʼячеславом і Дарією стався перший поцілунок сезону.

Цікаво, що під час церемонії троянд Холостяк хотів вручити дівчині троянду і продовжити розвивати їхню історію. Однак Дар’я сама запросила його на відверту розмову, під час якої сказала, що хоче залишити реалітішоу.

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Учасниця зізналася, що їй подобається В’ячеслав і вона цінує його увагу та старання, однак їй було складно прийняти, що чоловік одночасно ходить на побачення з іншими дівчатами і намагається побудувати з ними стосунки.

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Фото stb.ua

Тож Даря, незважаючи на приємні емоції від спілкування з Холостяком, вирішила не продовжувати участь у шоу.

Таке рішення стало несподіванкою для Холостяка, адже він хотів і надалі розвивати їхні стосунки.

Нагадаємо, саме Дар’я Харитонова стала першою дівчиною, яку В’ячеслав Кравцов поцілував у 15-му сезоні «Холостяка».

Романтичний момент відбувся у п’ятому випуску, який вийшов 13 листопада. Тоді Дар’я разом із Єлизаветою Колношенко вирушила на подвійне побачення з баскетболістом. Дівчата змагалися на велотреку, а переможниця отримувала право обрати, як продовжиться зустріч. Дар’я виграла змагання та обрала відпочинок у SPA. Спочатку В’ячеслав провів час із Єлизаветою під час масажу, а потім залишився з Дар’єю в басейні. Саме там між ними відбувся перший поцілунок сезону.

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Втім, попри взаємну симпатію і романтичний розвиток їхнього знайомства, вже наступного тижня Дар’я вирішила поставити крапку в цій історії.

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