Шокувала публіку: сестра супермоделі Кейт Мосс вийшла у "голій" сукні на червону доріжку

25-річна британська модель, світська тусовщиця та сестра супермодель 90-х Кейт Мосс – Лотті – з'явилася серед гостей на церемонію вручення премії Glamour Women of the Year Awards 2023, яка відбулася у Лондоні. На цьому світському заході зірка продемонструвала сміливий образ, оскільки одягла повністю прозору сукню.

Вбрання було з сірої блискучої тканини і прикрашене аплікацією з рожевих квітів. Також у сукні були рожеві стрічки з боків, які Лотті зав'язала на банти.

Доповнили образ макіяж, зачіска з легкими локонами, сріблястий манікюр та золотисті босоніжки, усипані стразами.

Лотті Мосс / Фото: Associated Press

Також серед зірок на заході були співачка Лілі Аллен та акторка Голлі Бейлі. Премія присуджується видатним жінкам з різних сфер:розваги, бізнес, спорт, музика, наука, медицина, освіта та політика.

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